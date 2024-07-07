В Херсоне после удара оккупантов полностью сгорело кафе в центре города: появилось видео с последствиями

Оккупационные войска России ночью 7 июля обстреляли Херсон, в результате чего полностью выгорело здание кафе в центре города. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Он также показал видео с последствиями очередного военного преступления РФ.

По его словам, захватчики били по центральной части города, где после взрывов вспыхнул пожар. Огнем уничтожено кафе "Лето": на месте заведения теперь одни руины.

"Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города. Из-за вражеского обстрела полностью выгорело кафе "Лето", – написал Прокудин.

Он добавил, что в настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

Херсонские спасатели отметили, что за сутки ликвидировали 14 пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов. Кроме кафе, горели жилые дома, хозяйственные постройки, летняя кухня, автомобили и гаражные помещения.

В течение субботы и ночью в воскресенье под вражеским огнем и авиаударами были также Крещеновка, Антоновка, Михайловка, Урожайное, Кизомыс, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерное, Днепровское, Станислав, Приднепровское, Ольговка, Шевченковка, Тягинка и Высокое. В результате этих преступлений войск РФ четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля из-за российских обстрелов Херсона пострадала 53-летняя женщина. Она получила взрывную травму и обломочное ранение голени.

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