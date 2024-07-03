Оккупанты утром обстреляли Херсон, пострадала женщина

Российские оккупационные войска утром 3 июля снова обстреляли Херсон. В результате этого утреннего обстрела пострадала местная жительница.

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Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации. Отмечается, что женщина получила взрывную травму и обломочное ранение голени.

"В результате утренних российских обстрелов Херсона пострадала женщина. 53-летняя херсонка получила взрывную травму и обломочное ранение голени. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 2 июля российские войска возобновили обстрелы Херсона. Под вражеским огнем оказался центр города. Известно о по меньшей мере девяти раненых среди гражданского населения, также захватчики убили женщину.

– Во вторник, 2 июля, российские оккупационные войска весь день обстреливали Никополь на Днепропетровщине и близлежащие населенные пункты артиллерией и БПЛА. В результате атак врага погибли четыре человека, еще 10 были ранены.

– В Харькове вечером 2 июля оккупанты ударили двумя бомбами по промышленной зоне в Немышлянском и Индустриальном районах. Повреждены здания предприятий, пострадали четыре гражданских, двое из них – подростки.

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