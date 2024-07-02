Оккупанты обстреляли Херсон, есть жертва и пострадавшие

С утра 2 июля российские войска возобновили обстрелы Херсона. Под вражеским огнем оказался центр города.

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Известно о по меньшей мере восемь раненых среди гражданского населения, также захватчики убили женщину. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации.

О том, что россияне снова накрывают Херсон массированным огнем, в Херсонской ОВА рассказали около 11 часов.

"Скорая доставила в больницу 54-летнего мужчину с контузией, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, в результате последних вражеских ударов пострадали несколько горожан. Оставайтесь в безопасных местах!" – призвали горожан в обладминистрации.

По состоянию на 11:21 было известно о минимум троих раненых херсонцах.

"В больницу доставили 80-летнего херсонца, у которого диагностировали контузию, ранение грудной клетки, кисти, стопы, взрывную и черепно-мозговую травмы. Еще один человек попал под вражеский удар в центре Херсона. Информация уточняется", – отметили в Херсонской ОВА.

Впоследствии количество раненых снова возросло.

"Так выглядит центр Херсона после недавней российской атаки. Предварительно, в разных районах города из-за вражеских ударов пострадали пятеро херсонцев. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь", – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Позже, согласно уточненным данным, стало известно, что вследствие вражеских обстрелов есть жертва.

"К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину. Мои соболезнования родным и близким… В центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму", – рассказал Прокудин.

По состоянию на 12.40 было известно уже о восьми пострадавших.

Кроме раненых, о которых было известно ранее начала, в центре города пострадал херсонец 65 лет: у него диагностирована контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы. Двое пострадавших 52-летний мужчина и 56-летняя женщина самостоятельно обратились в больницу с взрывными травмами.

Еще двое мужчин пострадали в Корабельном районе Херсона: оба находились во дворах собственных домов.

"Все раненые – под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь", – заверил Прокудин.

Местные паблики писали, что россияне возобновили обстрелы Херсона около 10:20. Центральный район города они, по предварительным данным, обстреливали из РСЗО.

В 11:09 серия ударов по городу повторилась. По предварительным данным, по центру Херсона оккупанты совершили более 10 ударов РСЗО.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Днепропетровщине. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

Вражеские снаряды повредили промышленное предприятие и линию электропередачи. От систематических вражеских обстрелов страдает и агросектор – снова вспыхнуло поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили.