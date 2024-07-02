Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждено предприятие, произошли пожары

Ночью 2 июля российские войска продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровщины. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

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Вследствие вражеских обстрелов возникли пожары. Об этом в Telergam сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Путинские террористы атаковали Никопольский район около полуночи. Всего было зафиксировано более 10 обстрелов. Под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Вражеские снаряды повредили промышленное предприятие и линию электропередач. От систематических вражеских обстрелов страдает и агросектор – снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили.

По Зеленодольской громаде Криворожского района вечером российские оккупанты ударили беспилотником. Вследствие этого было повреждено не эксплуатируемое здание. Также возник пожар сухой травы, спасатели оперативно потушили возгорание.

Напомним, войска РФ около 16 часов 1 июля нанесли очередной удар авиабомбой по Харькову. В городе прогремели взрывы, на место прилета выехали профильные службы.

Ранее сообщалось, что в Днепре в ночь на 1 июля прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. Враг атаковал город баллистическими ракетами. Вследствие очередного теракта россиян пострадали мирные жители.

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