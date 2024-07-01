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В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

Ольга Липич
War
1 минута
1,6 т.
В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

В Днепре в ночь на понедельник, 1 июля, прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ в это время предупредили о ракетной опасности в восточных областях.

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Около 2:00 на официальном Telegram-канале ВС ВСУ сообщили, что на Днепр летит ракета. Через несколько минут военные написали, что пуски ракет на Днепр повторились.

По данным местных каналов, всего в городе было слышно три взрыва. Мониторинговые паблики писали, что российские оккупационные войска ударили по областному центру баллистическими ракетами, запуская их из Воронежской области России.

В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал жителей Днепра находиться в укрытиях до отбоя.

"Днепр. До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня около 18:30 Днепр подвергся циничной российской ракетной атаке. Войска России попали в девятиэтажку – в доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть по меньшей мере один погибший и 12 раненых.

Среди пострадавших есть 7-месячный младенец.

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