В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

В Днепре в ночь на понедельник, 1 июля, прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ в это время предупредили о ракетной опасности в восточных областях.

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Около 2:00 на официальном Telegram-канале ВС ВСУ сообщили, что на Днепр летит ракета. Через несколько минут военные написали, что пуски ракет на Днепр повторились.

По данным местных каналов, всего в городе было слышно три взрыва. Мониторинговые паблики писали, что российские оккупационные войска ударили по областному центру баллистическими ракетами, запуская их из Воронежской области России.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал жителей Днепра находиться в укрытиях до отбоя.

"Днепр. До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня около 18:30 Днепр подвергся циничной российской ракетной атаке. Войска России попали в девятиэтажку – в доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть по меньшей мере один погибший и 12 раненых.

Среди пострадавших есть 7-месячный младенец.

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