Россияне ударили по жилому дому в Днепре: разрушены несколько этажей, есть погибший и раненые. Фото и видео

Днепр 28 июня подвергся циничной российской ракетной атаке. В результате в жилом доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть минимум один погибший и шесть раненых (по состоянию на 20:00).

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Взрыв прогремел около 18:30 пятницы (примерно за 25 минут до этого в области была объявлена воздушная тревога). Руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак подтвердил в Telegram, что пострадала девятиэтажка.

После прилета все профильные службы съехались на место ЧП; была начата поисково-спасательная операция.

Около 19:45 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил: некоторые люди оказались заблокироваными в собственных квартирах. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля – пострадавшего засыпало частями изуродованного дома. В одном из подъездов произошло возгорание.

Среди пострадавших есть 7-месячный младенец. Трое местных в тяжелом состоянии, это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Еще трое – средние, проинформировал Сергей Лысак по состоянию на 20:00.

"Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом... Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решительность мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины", – отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Россия – страна-террорист! Для их преступлений нет оправдания!" – написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Местные интернет-сообщества заявили, что движение по улицам рядом с местом удара временно перекрыли. Также в городе отменили все мероприятия по случаю Дня Конституции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Воздушных силах отметили, что ВС РФ наращивают использование разведывательных дронов. Их количество в воздушном пространстве Украины в последнее время значительно выросло – и не только вблизи линии фронта.

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