Россия начала использовать большое количество разведдронов: в Воздушных силах объяснили цель врага

Российские захватчики наращивают использование разведывательных дронов. Их количество в воздушном пространстве Украины в последнее время значительно выросло – и не только вблизи линии фронта.

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С помощью разведывательных БпЛА захватчики выискивают цели для дальнейших атак, в первую очередь их интересуют энергетические объекты. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", – сказал он.

С помощью разведывательных дронов враг пытается разведать территории, где размещены объекты, которые Россия стремится уничтожить. Особый интерес для захватчиков представляют объекты энергетики.

Собранную информацию оккупанты затем используют при подготовке атак баллистическими или управляемыми авиационными ракетами.

Только за прошедшие сутки на юге и востоке нашего государства силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов. Среди них два ударных типа "Ланцет", а также разведывательные Zala, SuperCam и "Орлан-10", тип еще одного уничтоженного БпЛА уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что с начала года россияне выпустили по Украине более 2 тыс. "Шахедов". Воины противовоздушной обороны сбили 86% из них.

Только во время атаки в ночь на 27 июня силы ПВО сбили пять ракет и 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину. В целом в ту ночь враг запустил по нашему государству 29 средств воздушного нападения.