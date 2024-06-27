Силы ПВО сбили пять ракет и 23 'Шахеда', которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 27 июня обезвредили в небе над рядом регионов 23 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Также защитники сбили пять российских ракет, в частности крылатые "Калибры".

Видео дня

Страна-агрессор РФ совершила эту атаку, используя в целом 24 средств нападения. Об отражении рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!