В Генштабе показали впечатляющее видео мастерства экипажа ЗРПК 'Тунгуска', охотящегося на вражеские дроны. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали впечатляющие кадры работы экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска". Эта система, разработанная в 1970-х годах в Советском Союзе, оказалась эффективной в отражении атак дронов, запускаемых по Украине российскими оккупантами.

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В частности, она эффективно и эффектно уничтожает вражеские "Шахеды". Видео было опубликовано в Telegram-канале ГШ ВСУ.

"На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска", который обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа "Шахед", которыми страна-террорист Россия атакует мирные города Украины", – говорится в комментарии к ярким кадрам боевой работы экипажа "Тунгуски".

Как отмечено в титрах к видео, снятому Алексеем Бобровниковым из Управления по связям с общественностью ВСУ, ЗРПК "Тунгуска" оснащена двумя 30-мм двухствольными автоматическими пушками 2А38, которые могут производить 4-5 тысяч выстрелов в минуту. Работает "Тунгуска" на расстоянии до 8 км и на высоте до 3,5 тысячи метров.

Имеет 8 зенитных управляемых ракет 9М31.

Как показала российско-украинская война, эта советская разработка эффективна против атак дронов, совершаемых врагом.

Напомним, ранее стало известно, что на одном из направлений боевых действий в Украине ударом HIMARS ликвидировано 18 российских спецназовцев вместе с командиром. Судя по некрологам, последний погиб в результате осколочных ранений, остальные же захватчики задохнулись под завалами.