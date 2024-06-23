Ударом HIMARS ликвидированы 18 российских спецназовцев вместе с командиром

Украинские воины с помощью HIMARS отправили на "концерт Кобзона" очередную партию российских оккупантов. "Командировка" на войну в Украину закончилась плачевно для сразу 18 спецназовцев из российской Вологды.

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Среди ликвидированных – командир подразделения из российской 16 отдельной гвардейской бригады специального назначения Валентин Проценко. На некрологи с описанием обстоятельств ликвидации оккупантов обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Сообщается, что в результате удачного прилёта "Хаймарса" серьезный потери понес российский спецназ из Вологды. Накрыло сразу 18 оккупантов, среди которых оказался командир Валентин Проценко с позывным "Маэстро". А сидели бы в Вологде – были бы живы", – написал Казанский.

В некрологах, скрины которых опубликовал журналист, почему-то не упоминается, что ликвидирован захватчик был на украинской земле, куда он вместе со своими подельниками приехал убивать и разрушать. Вместо этого россияне изо всех сил расписывают, каким замечательным "другом", большим "патриотом" и "человеком" был этот оккупант.

Из его "боевого пути" они упоминают лишь то, что он "участвовал в доставке гуманитарной помощи" (видимо, именно для этого Москва отправляет в нашу страну свой спецназ).

К тому же, акцентируют внимание авторы некрологов, ликвидированный захватчик, мол, "писал стихи" – вероятно, именно поэтому об обстоятельствах его ликвидации россияне рассказывают крайне витиевато.

Так, в одном некрологе отмечено, что "Валентин стал жертвой осколков", а его "друзей, которые были рядом, засыпало, они задохнулись".

Напомним, ранее в сети появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России. В Краснодарском крае РФ в ночь на 21 июня эти склады были уничтожены, украинские воины повредили также сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта, под поражение попали инструкторы и курсанты.

Кроме того, 23 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка врага на территории РФ.

Между тем, в Курской области защитники нашего государства ударили по складам аммиачных удобрений, которые захватчики использовали для накопления военной техники и боеприпасов. Результат удара получился крайне зрелищным.