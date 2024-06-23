Появилось видео взрывного удара по складам военной техники и боеприпасов в Курской области РФ

Украинские воины нанесли высокоточные удары по составам с аммиачными удобрениями в Курской области. Там захватчики хранили военную технику и боеприпасы.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также показал на видео удары по расположению захватчиков на оккупированной части Запорожской области.

"Четко, метко и красиво. Высокоточные удары по расположению личного состава российских оккупантов в районе Днепрорудного Запорожской области и складам с аммиачными удобрениями в Курской области РФ, где захватчики хранили военную технику и боеприпасы", – написал Бутусов.

Впечатляющие кадры поражения враждебной цели в Курской области явились результатом боевой работы подразделения БпАК "ПАУК" 160 отдельной бригады Территориальной обороны. В Telegram-канале подразделения это видео опубликовано с лаконичным подписью: "Будапештский меморандум? Нет, не слышали".

На видео украинские дроны зафиксировали несколько длинных ангаров, по которым в конце концов и был нанесен точный удар.

После попадания над местом прилета поднялось облако серо-рыжего дыма.

Когда он рассеялся, оказалось, что от ангаров и их содержимого не осталось и следа.

События на втором видео, опубликованном, в частности, в Telegram-канале "Гнила черешня", зафиксировано поражение вражеского расположения в районе Днепрорудного.

Судя по силе взрыва и его последствиям (от здания мало что осталось), туда оккупанты также настаскивали немало интересного.

Напомним, ранее в сети появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России. В Краснодарском крае РФ в ночь на 21 июня эти склады были уничтожены, украинские воины повредили также сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта, под поражение попали инструкторы и курсанты.

Кроме того, 23 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка врага на территории РФ.