Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка врага на территории РФ – Генштаб

Воздушные силы ВСУ нанесли огневое поражение по пункт управления мотострелкового полка врага на территории страны-террориста России. По результатам боевой работы зафиксированы взрывы.

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Операция проводилась во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вражеский объект был ликвидирован в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области РФ. В результате успешной поражении цели прогремели мощные взрывы.

Операцию по уничтожению расположения российских террористов провели Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка белгородской области (рф). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июня на территории страны-агрессора России прогремела серия взрывов. Чиновники заявили, что несколько областей были под атакой беспилотников. По легенде кремлевской пропаганды, над регионами якобы были уничтожены десятки БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области РФ и нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея. Впоследствии защитники отправили "бавовну" еще на ряд НПЗ, по РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму.

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