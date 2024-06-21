В Генштабе подтвердили успешные удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли России: что известно о последствиях

Силы обороны Украины поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важнейшие цели на территории страны-агрессора России. Среди них склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области и нефтебаза "Энемская" в Адыгее.

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Кроме этого, защитники отправили "бавовну" еще на ряд НПЗ, в место хранения "Шахедов", а также по РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму. Официально информацию подтвердил 21 июня Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 20 июня подразделения ВСУ и Службы безопасности атаковали склад ГСМ под Тамбовом – известно о повреждении по меньшей мере одной емкости с нефтепродуктами. В районе нефтебазы "Энемская" в Республике Адыгея было минимум пять взрывов, после чего начался пожар.

В ночь на 21 июня Силы обороны беспилотниками атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы РФ. Также наши защитники ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки захватчиков в Брянской области РФ и временно оккупированному Крыму.

"Информация по поводу поражения вражеских целей уточняется", – отметили в Генштабе.

В ведомстве подтвердили успешный удар Сил обороны по местам хранения и подготовки к применению дронов-камикадзе типа Shahed-136 (российское название – "Герань-2"), учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов таких ударных БПЛА. Эти военные вражеские объекты расположены в Краснодарском крае РФ.

В результате поражения там произошла серия взрывов, вызвавших пожар с последующей детонацией.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", – предупредили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для страны объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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