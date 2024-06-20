Атака на нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее была операцией СБУ: всплыли подробности

В ночь на 20 июня спецназначенцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В результате атаки дронов на обоих объектах начались пожары.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных информированных источников. Известно, что на пораженных объектах россияне перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии.

"Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК РФ, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, уже обремененный санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и в дальнейшем будет работать в этом направлении", – отметил информированный источник.

В общей сложности дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Напомним, этой ночью в России пожаловались, что по меньшей мере три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ. Под удар беспилотников попала, в частности, Платоновская нефтебаза в Тамбовской области. В результате атаки начался пожар. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание.

"Сегодня утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент произошел, вероятно, из-за БПЛА. Пострадавших нет", – заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае России ракетами отечественного производства "Нептун". Хотя объекты расположены в радиусе действия американских противоракетных комплексов ATACMS, США запрещают использовать их по территории государства-агрессора.

– Ночью 20 июня взрывы слышали в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также было громко в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

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