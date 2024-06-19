Под ударом были нефтебазы: в ISW оценили атаки ракетами 'Нептун' по территории России

В ночь с 17 на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае России ракетами отечественного производства "Нептун". Указанные объекты расположены в радиусе действия американских противоракетных комплексов ATACMS, но США запрещают использовать их по территории государства-агрессора.

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Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там напомнили, что, по данным издания "Суспільне", Украина модифицировала "Нептуны" для поражения наземных целей, в частности, для удара по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городе Чушка Краснодарского края.

В минобороны РФ не подтвердила удар, но заявили, что перехватили украинскую ракету "Нептун" в неустановленном районе. Кроме того, украинские СМИ сообщили об атаке дронов СБУ на нефтяные терминалы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области. Там потушить пожары не могут уже вторые сутки.

По данным украинских медиа, указанные нефтебазы вместе имеют 22 топливные цистерны, через них проходит до 60 тонн нефтепродуктов в месяц, а резервуары могут одновременно вмещать до 30 тыс. кубометров нефтепродуктов.

Аналитики отметили, что украинские войска применили ракеты "Нептун" для удара по нефтебазе в Краснодарском крае, поскольку США до сих пор не позволяют использовать предоставленное ими дальнобойное оружие, в частности, ракеты ATACMS, для нанесения ударов по законным целям на территории России. Из-за этих ограничений Украина в течение двух лет модифицировала свои ракеты, пока оккупанты наслаждались защитой от западного оружия.

"ISW продолжает оценивать, что США должны позволить Украине наносить удары по законным военным целям в тылу России с помощью предоставленного ими оружия. Постоянные запреты США на использование украинскими силами предоставленного им оружия не помешают Украине бить по России", – убеждены в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 июня ростовские нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом, атаковали дроны СБУ. Это привело к массе мощных пожаров на российских объектах. Местные жители сообщили, что слышали не менее 5 взрывов.

– Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что атаки Украины по территории России допустимы в соответствии с международным правом. Таким образом, он не согласился с высказыванием министерки обороны страны Клаудии Таннер, которая утверждала, что союзники Киева, предоставив ему соответствующее разрешение, "перекрыли красную линию".

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