Летний сезон 'бавовны' в разгаре: ночные пожары на нефтебазах в России были спецоперацией СБУ

В ночь на 18 июня ростовские нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", в общей сложности насчитывающие 22 резервуара с топливом, атаковали дроны Службы безопасности Украины. "Цветение бавовны" привело к ряду мощных пожаров на российских объектах.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных информированных источников. Местные жители всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели.

"СБУ и дальше будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", – отметил информированный источник.

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В общей сложности дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Напомним, ночную атаку на резервуары с нефтепродуктами подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. На фото и видео с места прилетов по нефтехранилищу в Азове, опубликованных в сети, виден сильный пожар. Россияне заверили, что жертв в результате атаки нет. Местные жители сообщили, что слышали не менее 5 взрывов.

Российское МЧС отчиталось, что площадь возгорания составляла 5000 кв. м. Его тушили более 70 человек с привлечением пожарного поезда и другой техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– РосСМИ сообщили, что в России за ночь 18 июня дроны атаковали несколько нефтебаз, но власти признали факт поражения только в одном случае. Оказалось, что кроме хранилища нефти в городе Азов Ростовской области был прилет и по терминалу в соседнем регионе возле Крыма – в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.

– Также, по данным росмедиа, в Белгородской области только в течение одного дня ВКС РФ сбросили еще пять авиабомб, но власти это скрывают. Это произошло в субботу, 15 июня.

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