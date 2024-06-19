'Допустимы по международному праву': канцлер Австрии поставил точку в позиции страны касательно ударов Украины по территории РФ

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что атаки Украины по территории России допустимы согласно международному праву. Таким образом, он дезавуировал высказывания министра обороны страны Клаудии Таннер – она утверждала, что союзники Киева, предоставив ему соответствующее разрешение, "перешли красную линию".

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Об этом Нехаммер сказал в интервью швейцарскому изданию NZZ. "Эта дискуссия направляет политически в неправильное направление, и очень жаль, что акценты расставляются именно таким образом. Согласно международному праву такие атаки на Россию допустимы", – подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что если Россия прекратит свою агрессию, то и военная помощь Украины со стороны Запада "автоматически уменьшится". Однако если европейцы уступят сейчас, это может поощрить российских оккупантов зайти еще дальше, чем они уже это делают.

Канцлер подчеркнул, что Евросоюз "единым фронтом стоит на стороне Украины, потому что Россия не может вести войну в Европе с целью смены границ". Он также добавил, что Австрия, хоть и является нейтральной страной, но как член ЕС поддерживает общую внешнюю и политику союза безопасности и "демонстрирует солидарность, когда речь идет о санкциях и деньгах для Украины".

"Мы сами не оказываем военную помощь. Но Австрия признает, что другие страны делают это для того, чтобы Украина могла защитить себя. Наш нейтралитет может быть сохранен только тогда, когда мы его защищаем", – сказал Нехаммер.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины бить по военным объектам на территории России. Он отметил, что все большее число государств дают разрешение наносить удары именно западным вооружениям, но не стал вдаваться в детали того, какие условия выдвигают Киеву.

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