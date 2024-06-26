По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером в среду, 26 июня, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, запустив их с южного направления. Поэтому по областям начала распространяться тревога.
Такая информация была обнародована в Воздушных силах ВСУ. В частности, первые "Шахеды" двигаются через Херсонщину в сторону Николаевщины/Криворожского района.
"Внимание! Херсонская область – угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
По состоянию на 22:30, группа ударных БПЛА из Херсона в направлении Николаевской области.
По состоянию на 23:00 движение ударных БПЛА зафиксировано:
- Группа БПЛА в Николаевской области, курс западный.
- Несколько групп БпЛА из Херсона в направлении Николаева.
- БпЛА в акватории Черного моря по направлению к югу Одесщины.
По состоянию на 23:40 движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
- БПЛА через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.
Из-за угрозы украинцев призывали пройти в укрытие.
Напомним, что днем 26 июня войска РФ атаковали город Дергачи Харьковского района КАБами. В результате удара по частному сектору пострадали девять человек, среди которых трое детей.
Как сообщал OBOZ.UA, с начала года россияне выпустили по Украине более 2 тыс. "Шахедов". Однако защитники неба над Украиной постоянно совершенствуют навыки противодействия этой угрозе: воины ПВО сбивают 86% вражеских дронов-камикадзе.
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