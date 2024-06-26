С начала года россияне выпустили по Украине более 2 тыс. 'Шахедов': ПВО сбила 86%

С начала 2024 года российские оккупационные войска применили против Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Нашими силами и средствами противовоздушной обороны из них было уничтожено около 86%, а именно 1953 "Шахеда".

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Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Таких результатов удалось добиться благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп (МОГ) Сил обороны Украины.

Тысячи наших военнослужащих почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и уничтожают вражеские БПЛА из всего имеющегося у них вооружения. Более 80% сбитых "Шахедов" как раз на счету таких мобильных групп.

"Утреннее сводки от Воздушных сил в виде инфографики, это не просто результаты с десятками сбитых "шахедов", это мощные противовоздушные бои каждую ночь", – отметил Олещук.

Он подчеркнул, что создание МОГ – это вынужденный шаг Воздушных сил, который пришлось сделать после начала российского вторжения, так как враг постоянно проводит атаки большим количеством средств воздушного нападения, среди которых и ударные БПЛА. Украине пришлось оперативно реагировать на этот вызов, увеличивая не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения.

"Сегодня стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, имеющиеся на вооружении МВГ модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости. Все это позволяет работать по вражеским целям более эффективно и рационально", – написал командующий ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ показали впечатляющие кадры работы экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска". Эта система, разработанная в 1970-х годах в Советском Союзе, оказалась эффективной в отражении атак дронов, которые запускают по Украине российские оккупанты. В частности, она эффективно и эффектно уничтожает вражеские "Шахеды".

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