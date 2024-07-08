В Киеве прогремели взрывы, есть попадания в детское медучреждение и пострадавшие

В Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В Киевской городской районной администрации в 10:30 сообщили, что в Соломенском районе столицы зафиксировано падение обломков.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В столице работает ПВО, воздушная тревога продолжается, всех жителей призывают находиться в укрытиях. Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, после взрывов количество людей в столичном метро увеличилось втрое.

По состоянию на 10.48 в КМВА сообщили о падении обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою" – сообщил Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко впоследствии сообщил о падении обломков ракет в Днепровском и Соломенском районах. Также зафиксирован вызов служб в Голосеевском районе. Бригады экстренных служб направлены на места происшествия. В 10.54 также стало известно о взрыве в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе взрыв", – сообщил Кличко.

В Киевской городской военной администрации в 11:03 заявили, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Предварительные данные таковы:

В Соломенском районе есть повреждение офисного здания.

В Голосеевском районе обломки рухнули возле жилого дома.

В Днепровском районе горят обломки в жилой застройке.

В Дарницком районе поврежден частный дом.

В Деснянском районе возгорание дома.

На местах происшествия работают все оперативные службы. На сегодняшний день известно об одном пострадавшем лице, ранения которого не критичны для жизни. Информация продолжает уточняться.

Также мэр столицы сообщил о по меньшей мере трех пострадавших в результате атаки РФ и, вероятно, одной жертве.

"На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали. Двоим – оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем", – сообщил Кличко.

По состоянию на 11:10 в столице стало известно, что оккупанты попали в одно из помещений детского медицинского учреждения.

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", – информировал Кличко.

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