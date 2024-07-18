В Крыму в районе озера Донузлав, где ночью слышны взрывы, зафиксировали пожары. Спутниковые фото

Утром 18 июля в районе озера Донузлав во временно оккупированном Крыму зафиксировали пожары. Ночью местные жители слышали там взрывы.

Видео дня

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра". Отмечается, что особенно громко было в близлежащих поселках Мирное и Новозерное.

Напомним, с начала лета во временно оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины уничтожили три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400, три установки радаров и буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" на озере Панское, а также ряд другой техники оккупантов.

Примечательно, что эксперты американского Института изучения войны считают, что украинские удары по объектам РФ в Крыму направлены на ослабление противовоздушной обороны перед появлением истребителей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 1 по 14 июля Силы обороны поразили на временно захваченных войсками РФ территориях не менее 17 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага "отминусованы" склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

– На мысе Фиолент в оккупированном Крыму 1 июля был уничтожен военный объект ВС РФ. Предварительно это был состав вражеских дронов-камикадзе "Шахед", по другой версии – склад боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!