Был склад "Шахедов" и не стало: в сети появились спутниковые снимки последствий украинского удара по мысу Фиолент в Крыму

На мысе Фиолент в оккупированном Крыму 1 июля был уничтожен военный объект ВС РФ. Предварительно, это был склад вражеских дронов-камикадзе "Шахед", по другой версии – склад боеприпасов.

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Спутниковые снимки, сделанные в высоком разрешении компанией Planet Labs, опубликовал проект "Крым Реалии" ("Радио Свобода"). Кадры подтверждают удачную "бавовну".

На фотографиях "до" и "после" видно полное разрушение большого здания.

Напомним: по информации сети, украинский ракетный удар 1 июля по району мыса Фиолент (Балаклавский район Севастополя) уничтожил около сотни российских дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Взрывы тогда слышали в Севастополе и близлежащих районах. После этого долгое время продолжался пожар в районе воинской части российских захватчиков под Балаклавой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после "бавовны" на нефтебазе в Волгоградской области России в ночь на 9 июля появились спутниковые снимки объекта. На фото, сделанных после прилетов, видно два очага масштабного пожара.

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