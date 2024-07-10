Демонстрируют точность удара: появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в Волгоградской области

После "бавовны" на нефтебазе в Волгоградской области России появились спутниковые снимки объекта. На фото, сделанных после прилетов, видно два очага масштабного пожара.

Кадры со спутников компании Planet Labs оказались в распоряжении проекта "Радио Свобода". Напомним, что взрывы на нефтебазе в городе Калач-на-Дону прогремели в ночь на 9 июля.

Объективный контроль говорит о точности ударов. БПЛА поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом – в общей сложности семь цистерн.

Лишь утром в среду, 10 июля, пожарным российского МЧС удалось потушить пламя на нефтеобъекте. Пожар продлился больше суток.

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По версии местной власти, российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы якобы перехватили беспилотники, однако из-за падения обломков возникли возгорания.

"Слышали характерный шум, как от мопеда, затем прогремели несколько взрывов. Всего их было шесть или семь. Час – и нефтебазы просто нет", – процитировало росСМИ свидетеля атаки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля россияне также пожаловались на атаку БПЛА по Ростовской области. Там после прилета начался пожар на электроподстанции.

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