Минус три дивизиона ЗРК С-300 и не только: названы все объекты, пораженные в Крыму с начала лета

С начала лета во временно оккупированном Крыму очень "горячо". Вооруженные силы Украины активно уничтожают вражеские военные объекты.

Видео дня

В целом на полуострове уже отменены три дивизиона ЗРК С-300 и не только. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Отмечается, что в начале июня украинские войска поразили буксир проекта 498 Сатурн или Протей на озере Панское.

Также с начала июня 2024 года по сегодняшний день в Крыму были поражены по меньшей мере три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400 и три установки радаров.

Кроме того, зафиксированы удары по военным объектам вблизи села Мичуриновка, пожары на полигонах в Витино и мисе Чауда, а также поражение складов с боеприпасами в Балаклавском районе.

Примечательно, что эксперты из американского института изучения войны считают, что украинские удары по объектам РФ в Крыму направлены на ослабление противовоздушной обороны перед появлением истребителей F-16.

Напомним, что страна-террористка Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота. В понедельник, 15 июля, акваторию вблизи украинского полуострова оставил последний российский корабль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!