'Вывели все ракетоносители': в ВМС сказали, какие российские корабли остались в Крыму

Россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. На полуострове они оставили только корабли судообеспечения.

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Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в интервью "Суспильному". По его словам, в настоящее время в Крыму базируются только остатки российского флота.

"Эти корабли обеспечивают повседневную деятельность. Это могут быть военные буксиры. Небольшие единицы, которые непосредственно предназначены для противодиверсионной борьбы, которые могут выходить на внешний рейд. Но они маленькие, периодически их ГУР находит и уничтожает своими дронами", – отметил представитель ВМС.

По его словам, россияне вывели из Крыма все ракетоносители: три подлодки проекта "Варшавянка" и 5 кораблей – два фрегата "Макаров" и "Эссен", а также три судна проекта "Буян-М".

"Пока эффективность этого типа вооружения, крылатых ракет типа "Калибр", сейчас уже не то что сведена на нет. Впрочем, анализируя последние атаки, то фактически 100% этих ракет уже сбиваются", – рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что перемещение российского флота из Крыма в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

Стоит отметить, что на 30 июня российская террористическая армия продолжала держать носители крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве. Тогда такие корабли были зафиксированы в Черном и Средиземном морях.

Также стало известно о том, что морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин в Черном море вблизи Крыма, в результате чего были поражены по меньшей мере четыре корабля оккупантов. Взрывчатку наши защитники разместили на маршрутах, которые используются исключительно военными кораблями страны-агрессора.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши воины уничтожили более 20% кораблей Черноморского флота РФ.

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