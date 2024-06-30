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Россия держит корабли-носители "Калибров" в водах двух морей: самые свежие данные

Алексей Лютиков
War
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Россия держит корабли-носители 'Калибров' в водах двух морей: самые свежие данные

Российская террористическая армия продолжает держать носители крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве. По состоянию на утро 30 июня такие корабли были зафиксированы в Черном и Средиземном морях.

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При этом на корабле в Черном море ракеты отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море замечен один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". По информации ВМС ВСУ, ракеты на это корабле отсутствуют.

В Азовском море находятся три вражеских корабля. При этом носители крылатых ракет "Калибр" там отсутствуют.

В Средиземном море два вражеских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий ракетный залп может составлять до 24 ракет.

За прошедшие сутки в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу совершили 6 судов к Черному морю, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море заметили 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия держит корабли-носители "Калибров" в водах двух морей: самые свежие данные

Напомним, российские оккупационные войска днем 29 июня атаковали город Вольнянск Запорожского района. В результате очередного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, семь человек.

Ранее сообщалось, что в Запорожье днем 29 июня во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Во вражеский удар попал один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе, там есть повреждения, однако люди, к счастью, не пострадали.

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