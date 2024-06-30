Россия держит корабли-носители 'Калибров' в водах двух морей: самые свежие данные

Российская террористическая армия продолжает держать носители крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве. По состоянию на утро 30 июня такие корабли были зафиксированы в Черном и Средиземном морях.

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При этом на корабле в Черном море ракеты отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море замечен один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". По информации ВМС ВСУ, ракеты на это корабле отсутствуют.

В Азовском море находятся три вражеских корабля. При этом носители крылатых ракет "Калибр" там отсутствуют.

В Средиземном море два вражеских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий ракетный залп может составлять до 24 ракет.

За прошедшие сутки в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу совершили 6 судов к Черному морю, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море заметили 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, российские оккупационные войска днем 29 июня атаковали город Вольнянск Запорожского района. В результате очередного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, семь человек.

Ранее сообщалось, что в Запорожье днем 29 июня во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Во вражеский удар попал один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе, там есть повреждения, однако люди, к счастью, не пострадали.