В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы

В Запорожье днем 29 июня во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Местные власти предупреждали об угрозе вражеских ударов баллистическим вооружением.

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Тревога в Запорожской области была объявлена в 14:25. "Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", – заявил руководитель ОВА Иван Федоров.

Секретарь городского совета Регина Харченко подтвердила факт взрыва "Суспільному".

По данным мониторинговых каналов, предварительно, армия России запустила ракеты "Искандер-М" из Таганрога Ростовской области РФ.

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