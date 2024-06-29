Оккупанты ударили по кладбищу на Харьковщине кассетными боеприпасами: пострадала женщина

Войска России утром 29 июня нанесли удар по поселку Купянск-Узловой Купянского района Харьковщины. Под обстрел попало кладбище, в результате чего 70-летняя женщина получила ранения. Также оккупанты дарили по селу Одноробовка Богодуховского района.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной алминистарции Олег Синегубов. "Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины", – говорится в сообщении.

По словам руководитель Харьковщины, в 07:50 оккупанты произвели повторный обстрел по территории Купянска-Узлового.

Враг атаковал местное кладбище кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

Кроме того, в 10:15 войска России артиллерийским огнем ударили по селу Одноробовка. Прямым попаданием повреждены административное помещение сельхозпредприятия и магазин.

К счастью, обошлось без жертв.

Враг четыре дня подряд накрывает ударами этот населенный пункт, отметил Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 и 29 июня войска РФ накрыли огнем Херсонщину. Под ударом оказались Надднепрянское, Берислав, Одрадокаменка, Новоалександровка, Новокаиры, район Шляхового и другие населенные пункты.

Также под обстрел попал поселок Камышаны в территориальной громаде Херсона. Из-за обстрела там пострадали женщина и мужчина.

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