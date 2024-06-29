РФ ночью обстреляла Херсон, пострадали мирные люди

Российские оккупанты в ночь на 29 июня обстреляли поселок Камышаны, входящий в территориальную общину Херсона. Из-за обстрела российских военных преступников были травмированы женщина и мужчина.

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Об этом сообщила областная военная администрация Херсона. В ОВА уточнили, что вражеский снаряд попал в жилой дом.

"Российские военные накрыли огнем Камышаны. Известно о двух пострадавших. Травмы получила женщина 49 лет. Также в результате обстрела пострадал 22-летний мужчина", – отметили в ОВА и добавили, что обоих пострадавших доставили в больницу.

Днем оккупанты обстреляли Новоалександровку в Бериславском районе. После более чем 20 ударов по селу погибла 58-летняя женщина, там же была ранена 70-летняя местная жительница.

Также днем российский FPV атаковал мирного жителя села Отрадокаменка в Бериславском районе; от удара дрона 50-летний мужчина скончался.

Уже к вечеру артиллерия обстреляла бериславское Львово. Тяжелые ранения получила 65-летняя местная жительница, она скончалась по дороге в больницу.

В самом Херсоне весь день сохранялась высокая активность FPV дронов, особенно в Днепровском районе города. Были нанесены по меньшей мере два удара по жилым кварталам. В ходе одного из них пострадала 58-летняя женщина.

Также вечером армия захватчиков нанесла артударов по Томиной Балке под Херсоном. В результате ударов был ранен 67-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска также продолжают атаковать населённые пункты Харьковской области. Утром в пятницу, 28 июня, захватчики обстреляли село Варваровка в Волчанской городской общине Чугуевского района, погибла женщина.

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