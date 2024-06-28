Оккупанты обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина

Российские оккупационные войска продолжают атаковать населённые пункты Харьковской области. В частности, утром пятницы, 28 июня, захватчики атаковали село Варваровка в Волчанской городской общине Чугуевского района.

Видео дня

В результате погибла женщина. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Там уточнили, что погибшей было 56 лет. В настоящее время на месте прилета работают экстренные службы.

"Харьковщина. Утром оккупанты обстреляли село Варваровка. Погибла 56-летняя женщина. На месте работают необходимые службы", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 27 июня, оккупанты ударили по центру Курахового из "Ураганов". В результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина, обоим было по 40 лет. Еще два человека получили ранения.

Также сообщалось, что в тот же день войска РФ ударили по домам возле высшего образования в Харькове. Атаковали авиационными бомбами. Зафиксировано попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из харьковских вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.