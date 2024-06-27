Войска РФ ударили по домам возле учреждения высшего образования в Харькове: детали

В Харькове и районе днем в четверг, 27 июня, прогремели взрывы. Войска Российской Федерации ударили по региону авиационными бомбами, одна из них повредила частные жилые дома возле высшего учебного заведения в облцентре.

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Прилет по Харькову произошел после 15:50. "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте осторожны!" – написал глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Отметим, что воздушная тревога в Харьковской области на тот момент продолжалась уже свыше шести часов – ее объявили еще в 09:03.

Мэр Игорь Терехов заявил в 16:02: "Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов высшего учебного заведения Харькова". Примерно 10 минут спустя городской глава уточнил свое сообщение.

"Пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно, пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информации о погибших и пострадавших не поступало", – написал он.

Синегубов отметил, что вражеский удар зафиксирован в Киевском районе Харькова. В результате взрывной волны также выбито стекла окон двух корпусов учебного заведения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 26 июня оккупанты также атаковали Харьковщину КАБами. В городе Дергачи Харьковского района вследствие удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

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