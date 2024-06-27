Оккупанты ударили по центру Курахового из 'Ураганов': есть погибшие и раненые

В четверг, 27 июня, страна-агрессор атаковала город Курахово на Донетчине. Во время обстрела погибли два человека.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Два человека получили ранения, они доставлены в больницы.

Чиновник добавил, что россияне вечером ударили по центру Курахово из "Ураганов". Убили сорокалетних мужчину и женщину. Объемы разрушений в городе устанавливаются.

"Новости об очередных жертвах россиян поступают по несколько раз в день. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь!" – подчеркнул чиновник.

Напомним, в Харькове и районе днем в четверг, 27 июня, раздались взрывы. Войска Российской Федерации ударили по региону авиационными бомбами, одна из них повредила частные жилые дома возле вуза в облцентре, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 26 июня оккупанты также атаковали Харьковщину КАБами. В городе Дергачи Харьковского района в результате удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

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