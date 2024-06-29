Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили все 10 'Шахедов'

В ночь на 29 июня Россия снова атаковала Украину с воздуха. По мирным украинским городам и селам летели вражеские дроны-камикадзе.

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Силы ПВО уничтожили все 10 "Шахедов". Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск – РФ. В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами Воздушных сил ВС Украины все 10 "шахедов" сбиты", – отметил Олещук.

Он добавил, что приземляли вражеские дроны-камикадзе над Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областями.

Напомним, воздушная тревога в Украине начала распространяться еще с вечера 28 июня. Причиной стал запуск российскими войсками "Шахедов" с южного направления. Также в ВС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Кроме того, к вечеру накануне россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате атаки было разрушено несколько этажей, есть погибший и раненые.