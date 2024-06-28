По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 28 июня, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. По регионам начала распространятся воздушная тревога.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На Одещине в это время была объявлена ракетная опасность.

Так, тревога по состоянию на 22:40 охватила Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области.

Мониторинговые каналы писали, что около пяти беспилотников российских оккупантов двигаются в направлении Кривого Рога. Позже эта информация была подтверждена в Воздушных силах.

По состоянию на 23:20 вражеские БПЛА зафиксированы:

– в северной части Херсонской области постоянно меняют курс;

– в восточной части Николаевской области курсом на Кировоградщину;

– на границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс западный/северо-западный.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепр 28 июня подвергся циничной российской ракетной атаке. В результате в жилом доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть минимум один погибший и 12 раненых.

Также российские оккупационные войска нанесли удар по Циркунам в Харьковской области. В результате есть раненные и повреждения гражданской инфраструктуры.