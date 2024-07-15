'Запомните этот день': в ВМС сообщили, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ покинул Крым

Страна-террорист Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли Черноморского флота. В понедельник, 15 июля, акваторию вблизи украинского полуострова оставил последний российский корабль.

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Об этом заявил спикер военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Он назвал вывод российских сторожевых судов из Крыма знаковым событием.

"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", – подчеркнул Плетенчук в социальных сетях.

Спикер подтвердил эту информацию в эфире "Киев24".

"Если говорить о каких-то знаковых вещах, то прямо сейчас наш Крым покидает последний из состава Черноморского флота России сторожевой корабль. Там он оставался один из таких серьезных кораблей", – сказал спикер.

По его словам, это судно вышло из Крыма в сопровождении двух кораблей обеспечения, не являющихся боевыми.

Он подчеркнул, что тактика врага в Черном море ограничивается именно межбазовыми переходами.

"Это очень важно", – подчеркнул Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

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