В оккупированном Крыму прогремели взрывы, поднялся дым

Утром 21 июля серия взрывов прогремела в нескольких районах временно оккупированного Крыма. После них в Севастополе завила тревога в воинских частях, а для жителей объявили сигнал "баллистика".

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Вскоре приспешники оккупантов заявили о дыме, а также работе ПВО. Об этом со ссылкой на подписчиков из полуострова сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По их словам, громкие взрывы раздаются в Джанкойском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

"В Джанкое работает росПВО, над селом Новостепное поднимается дым", – говорится в сообщениях.

После пропагандистские паблики начали распространять информацию якобы об ударах со стороны Украины. Они утверждают, что на Крым "летят ракеты ATACMS".

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на территории временно оккупированного Крыма повлекла за собой массовую отмену россиянами туров для "отдыха" на местных курортах. Поспособствовали этому украинские Силы обороны, которые периодической "бавовной" напоминают захватчикам о незаконном пребывании на украинском полуострове.

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