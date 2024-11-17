Британия и Франция разрешили Украине гатить по России своими ракетами SCALP/Storm Shadow

Британия и Франция также разрешили Украине атаковать Россию своими ракетами SCALP/Storm Shadow. Это стало известно сразу после решения американского президента Джо Байдена по использованию ATACMS.

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Об этом сообщает Le Figaro. Журналисты отмечают, что решение было ожидаемым.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров.

Отмечается, что это решение принято за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, подозреваемым в желании уменьшить поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Пентагон настроен обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут осуществляться еженедельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне 12 ноября заявили, что США могут использовать на помощь Украине еще 9,3 млрд долларов. программу USAI.

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