За сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

Российская оккупационная армия в течение суток 27 апреля продолжала атаковать вдоль всей линии фронта. Всего было зафиксировано 88 боевых столкновений на разных направлениях.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском, Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину – задействовали 4 дрона типа Shahed и 5 БпЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Стрелеча, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Александро-Шультино, Спорное, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Щербиновка, Семеновка, Евгеньевка, Новоалександровка, Новокалиново, Архангельское, Новожелание, Карловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старом; Крынки, Ивановка, Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клищиевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и двум радиолокационным станциям врага.

Напомним, оккупационные войска России во время дроновой атаки утром 28 апреля ударили "Шахедом" по Николаеву. Повреждения получили несколько гостиничных зданий и объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США. Враг делает ставку на свою массовость – наличие больших ресурсов живой силы и техники, однако даже этим вряд ли сможет сокрушить украинскую оборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!