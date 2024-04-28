Оккупанты атаковали Николаев: повреждены две гостиницы и объект инфраструктуры. Фото

Оккупационные войска России во время дроновой атаки 28 апреля утром ударили по Николаеву. Повреждения получили несколько гостиничных зданий и объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Последствия уточняются, пострадавших нет. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Отмечается, что в результате атаки в 04:45 в городе было сильно повреждено здание отеля. Там возник пожар, который спасатели ликвидировали.

В ГСЧС добавили, что возгорание охватило 20 кв. м. площади, его тушили 14 пожарных с привлечением трех единиц спецехники.

При этом в отеле рядом выбило окна, повредило автомобили. Кроме того, получил повреждения объект теплогенерирующей инфраструктуры.

В ОВА предположили, что враг целился по Николаеву дроном-камикадзе Shahed-131/136. Однако в Воздушных силах указали об уничтожении во время этой атаки всех "Шахедов" (не в пределах Николаевщины). Тем временем в Николаевской области был сбит один (из всех п беспилотник неустановленного типа.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявил, что ближе к утру "новая группа мопедов" летела на Николаев, совершая облет через другие населенные пункты; враг целился исключительно в гражданские объекты, где не было ничего военного.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 апреля защитники неба уничтожили на Николаевщине четыре российских БПЛА типа Shahed-131/136. Удары не допущены, но были повреждения и пострадавший из-за падения обломков сбитого дрона.

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