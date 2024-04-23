На Николаевщине обломки сбитого дрона повредили торговую инфраструктуру: возник пожар

В ночь на 23 апреля защитники неба уничтожили на Николаевщине четыре российских БПЛА типа Shahed-131/136. Ударов не допущено, но есть повреждения из-за падения обломков сбитых дронов.

В частности, они упали на торговые павильоны и повлекли за собой пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в области, во время боевой работы сил противовоздушной обороны части "Шахеда" повредили торговую инфраструктуру.

"Возникло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано пожарными", – отметили в ОВА.

О пострадавших в результате этих событий не сообщается.

Всего во время российской дроновой атаки ночью 23 апреля силы ПВО сбили 15 из 16 ударных БППА. Повреждения с пострадавшими есть в Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля оккупанты обстреляли село Солончаки на Николаевщине. В результате действий военных преступников погибла женщина, ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина.

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