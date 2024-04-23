Силы ПВО ночью сбили 15 из 16 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны сбили над рядом регионов Украины еще 15 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты начали запускать их накануне вечером и продолжили атаку ночью 23 апреля.

К сожалению, есть повреждения в Одессе, также враг нанес ракетные удары. О работе ПВО рассказал командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на вторник оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области России и 16 ударными БПЛА из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Курской области РФ.

Отражали вражескую атаку зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

"Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях. Спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил Олещук.

По предварительным данным, запущенные врагом из Курской области РФ "Шахеды" пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили на Киев с юго-западного направления. Защитники неба сбили все вражеские цели, летевшие на столицу.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 ударных БПЛА: семь на Одесщине и четыре – на Николаевщине. Во второй области обломки уничтоженного дрона повредили торговую инфраструктуру, возникло возгорание павильона – без пострадавших.

А в Одессе падением сбитого "Шахеда" нанесены разрушения жилищному сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 апреля силы ПВО уничтожили пять из семи дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты атаковали этими беспилотниками южные регионы – были попадания на Одесщине.

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