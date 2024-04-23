Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми оккупанты пытались атаковать Киев

Защитники неба отразили очередную российскую воздушную атаку дронами-камикадзе на столицу Украины. На подлете в Киев силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

В городе нет разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительным данным, дроны враг запустил с территории Курской области РФ. Они пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили на Киев с юго-западного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы)", – отметил чиновник.

Он добавил, что по состоянию на 05:30 во вторник в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших. В то же время данные оперативного сведения уточняются и будут обновлены.

"Поблагодарите воинов противовоздушной обороны за защиту. Отблагодарите наших мужественных ребят донатами на их сборы! Поддерживайте ВСУ каждый день! Не забывайте, на ком держится наше общее будущее!" – заметил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские войска поразили объект критической инфраструктуры в Киевской области. Речь идет о Трипольской ТЭС – она уничтожена, спасатели долгое время гасили масштабный пожар, возникший в турбинном цехе.

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