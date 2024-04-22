По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Оккупационные войска страны-агрессора России вечером в понедельник, 22 апреля, запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136 с северного направления. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По состоянию на 23:46 тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях.

Как говорится в сообщении ВС, "Шахеды" вражеские войска запустили с Курской области страны-агрессора России.

Дроны двигались в юго-западном направлении.

"Продолжают движение на границе Полтавской и Сумской областей", – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в понедельник, 22 апреля, нанесли очередной удар по Харькову. Захватчики попали по объекту телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

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