Оккупанты атаковали Одессу 'Шахедами': повреждены дома, пострадали семь человек. Фото

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 23 апреля, атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали по меньшей мере семь мирных жителей.

О последствиях вражеских обстрелов сообщил на своем канале в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов. Тревога в Одесской области продолжалась с 1:33 до 3:07. Воздушные силы предупреждали об атаке БПЛА с южного направления.

По данным Труханова, в Пересыпском районе Одессы повреждено не менее 14 квартир в жилых домах.

По состоянию на 4:33 было известно о семи пострадавших. Предварительно, без погибших. В Силах обороны юга Украины уточнили, что спасены 34 человека, из них трое детей. Среди пострадавших – двое детей.

На месте ГСЧС, Муниципальный караул, другие экстренные службы помогают спасать людей, отметил мэр.

"Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в понедельник, 22 апреля, в очередной раз нанесли удар по Харькову. Захватчики попали в объект телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!