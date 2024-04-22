Силы ПВО сбили ночью пять из семи 'Шахедов', которыми атаковала РФ

Силы противовоздушной обороны ночью 22 апреля уничтожили в украинском небе пять дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты атаковали ими южные регионы.

В частности, несколько групп ударных БПЛА после полуночи в понедельник были зафиксированы в акватории Черного моря с направлением на Николаевскую область и Затоку Одесской области. Об отражении атаки рассказали в Генштабе ВСУ.

По данным военных, враг применил семь "Шахедов", из которых пять были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Известно, что ПВО отработала по дронам в Одесской области. Однако, к сожалению, произошли и попадания – враг попал по территории фермерского хозяйства. В результате обстрела повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника, но люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что от российских обстрелов больше всего страдают области вблизи линии боевого столкновения: Харьковщина, Одесщина, Херсонщина, Запорожье, Черниговщина, Сумщина, Днепропетровщина. Однако опасность вражеских ракетных и дроновых ударов касается всей территории страны.

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