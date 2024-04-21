Какие области Украины больше всего страдают от ударов РФ: в Воздушных силах привели свежие данные
От российских обстрелов больше всего страдают области, которые находятся близ линии боевого столкновения. Прежде всего это Харьковщина, Одесщина, Херсонщина, Запорожье, Черниговщина, Сумщина, Днепропетровщина.
Однако опасность вражеских ракетных и дроновых ударов касается всей территории нашей страны. Об этом в прямом эфире "Єдиних новин" 21 апреля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
"Война касается абсолютно всех городов, которые есть в Украине, хоть это тыловые подразделения, хоть прифронтовые. Однако, конечно, наиболее страдают те, которые находятся в непосредственной близости с РФ и ВОТ... Как мы видим, враг бьет именно по этим местам, пытаясь покорить нас, сломать наш дух до сопротивления", – сказал военный.
Для защиты населения Силам обороны нужно больше средств ПВО. Украина очень рассчитывает на помощь партнеров, в том числе США. Евлаш напомнил, что днем ранее, 20 апреля, в американской Палате представителей проголосовали за дальнейшее выделение помощи нашей стране.
У спикера Воздушных сил спросили о влиянии того, что Россия недавно лишилась одного из своих самолетов Ту-22М3. Спикер ответил, что ситуация станет более ясной в долгосрочной перспективе.
"Однако, конечно, то, что у врага нет одного из самолетов, и память о том, что нам удалось его достать, останется с ними надолго", – добавил Евлаш.
Он указал на то, что сейчас в акватории Черного и Азовского морей уже не замечается такая активность российской тактической авиации, как это было раньше. Ситуация на юге стала немного легче после того, как наши защитники обнаружили и атаковали вражеские пункты управления типа "Фундамент-М" и другие станции, а также сбили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Однако, предостерег Евлаш, не стоит расслабляться – у РФ есть еще достаточно разных сил и средств, которые она может использовать против Украины.
Как писал OBOZ.UA:
– Войска РФ продолжают наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. За 20 апреля на фронте произошло 115 боевых столкновений.
– В этот же день, согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, наши защитники уничтожили 204 единицы военной техники и вооружения врага. Ряды российских захватчиков проредили на 950 солдат и офицеров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!