Оккупанты атаковали Одесщину дронами: есть прилет по территории фермерского хозяйства

Страна-агрессор Россия ночью 22 апреля совершила атаку дронами типа Shahed по Одесской области. Защитники неба сбили над регионом пять вражеских целей, однако произошли и попадания.

Под поражение попало фермерское хозяйство, без пострадавших. Об этом рассказали в Силах обороны юга.

"Враг продолжает системный дроновый террор", – подчеркнули военные.

Известно, что всего оккупанты применили для атаки семь ударных БПЛА, из которых пять были уничтожены в пределах Одесской области.

В то же время вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. В результате ударов там повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 21 апреля Россия ударила по Одесской баллистикой. В результате обстрела разрушены жилые дома, пострадали четверо гражданских.

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