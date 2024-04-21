Появились фото последствий удара баллистики по Одесщине: пострадали четыре человека, есть разрушения

В результате российского обстрела по Одесской области днем 21 апреля пострадали четверо гражданских. Есть разрушения частных жилых домов.

Фотографиями с места вражеской атаки баллистикой поделился Telegram-канал Сил обороны юга Украины. На фото видно, что взрывной волной и осколками зацепило не одно здание.

Среди четырех потерпевших (по информации на 15:00 воскресенья) три мужчины и одна женщина. Людям была оказана медицинская помощь.

На 15:00 ликвидация последствий атаки профильными службами все еще продолжалась.

Напомним: тревога на Одесщине и еще в восьми областях была объявлена примерно в 13:13 воскресенья. Угроза длилась меньше часа. В это время взрывы слышали жители Одессы, Черноморска и некоторых других населенных пунктов.

В ОК "Юг" сообщили, что противник целил по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, днем ранее, 20 апреля, российские военные преступники совершили ракетную атаку по Одессе. В частном секторе украинского города из-за этого возникли пожары. Пострадали восемь человек, в том числе два маленьких ребенка.

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