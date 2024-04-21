Целили в инфраструктуру: в ОК "Юг" подтвердили удар баллистикой по Одесщине

Одесщина днем 21 апреля стала целью российской ракетной атаки. В регионе слышали взрывы, известно о минимум одном потерпевшем.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили в Telegram, что враг снова целил по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Войска страны-агрессора России применили баллистику.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена.

Информация уточняется. Глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер заявил, что враг продолжает точечные ракетные удары по региону.

Напомним: тревога на Одесщине и еще в восьми областях была объявлена примерно в 13:13 воскресенья. Угроза длилась меньше часа. В это время взрывы слышали жители Одессы, Черноморска и некоторых других населенных пунктов.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики на фоне ракетных и дроновых ударов РФ по энергоинфраструктуре успокоили украинцев, что тотального блекаута ждать не стоит. В то же время нужно быть готовым, что враг и дальше будет нацеливаться на энергетику страны.

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