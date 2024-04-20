На Николаевщине в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и 14-летний ребенок

В результате обстрела российскими оккупантами села Солончаки в Николаевской области погибла женщина. Также ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина.

Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, оба раненых находятся в больнице, их состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в населенном пункте был поврежден жилой дом, добавил Ким. В течение суток оккупанты "поливали" из артиллерии область 4 раза –– 19 апреля, в 13:03, 13:05, 14:17 и 20 апреля в 06:21.

Напомним, 11 апреля российские террористы били по Николаевской баллистикой. В результате атаки 5 человек погибли, еще 5 получили ранения. Кроме того, повреждения получили контактная сеть уличного освещения, жилые дома и автомобили в частном секторе.

Также утром 20 апреля россияне ударили по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель над Новомосковским районом. Из-за падения обломков ракеты были повреждены два транспортных средства и частный дом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 апреля российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Взрывы в городе раздались в 5 утра.

– 19 апреля Россия в очередной раз атаковала Сумы. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре города.

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